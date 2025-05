Foto Gaetano scrive dopo l'operazione: "Ci vediamo presto, forza Cagliari"

vedi letture

Gianluca Gaetano, ​​​​centrocampista del Cagliari, nella giornata di mercoledì è stato sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia per la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. Intervento perfettamente riuscito, come riporta la nota del club rossoblù: "A seguito degli accertamenti strumentali, nella giornata odierna Gianluca Gaetano è stato sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia per la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal prof.

Il centrocampista, ex Napoli, ha voluto lanciare un messaggio ai propri sostenitori via social: Ci vediamo presto. Grazie a Villa Stuart e al prof.Mariani operazione ben riuscita. Grazie a tutti per il supporto ci vediamo presto, Forza Cagliari" ha scritto Gaetano.