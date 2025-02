Foto Su Angelino è rigore, su Politano no! Qual è la differenza? Tifosi infuriati sui social

La Roma vince il lunch match della 24ª giornata contro il Venezia grazie ad un rigore trasformato da Dybala. Contestato il penalty dato ai giallorossi: Angelino prende il tempo a Marcandalli, subendo un leggero tocco del difensore lagunare sul tallone sinistro. Nessun dubbio per l'arbitro Zufferli, che indica subito il dischetto.

Fa molto discutere sui social il rigore concesso alla Roma, soprattutto in virtù di quanto accaduto solo una settimana fa all'Olimpico nel match pareggiato dai giallorossi con il Napoli. In quella occasione per un pestone ancora più evidente sulla punta del piede sinistro di Politano, l'arbitro Fabbri ammoní l'azzurro per simulazione e il Var non intervenne a correggere il direttore di gara. Manca l'uniformità dei giudizi e degli interventi, nonostante il designatore disse che questi non pieni non si danno. Di seguito il fermo immagine dei due contatti in area.