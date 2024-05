Varriale sui convocati di Spalletti: "Per Acerbi non si è tenuto conto del caso Juan Jesus"

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato così le preconvocazioni di Luciano Spalletti in casa Italia per il prossimo Europeo

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato così le preconvocazioni di Luciano Spalletti in casa Italia per il prossimo Europeo: "Nei 30 pre convocati di Spalletti per l' Europeo c'è anche Fagioli che ha concluso una settimana fa la squalifica per ludopatia. Fuori Politano e dentro anche Acerbi per cui non si è evidentemente tenuto conto del caso Juan Jesus", si legge sul suo account X.

PORTIERI: Donnarumma (Psg), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli), Carnesecchi (Atalanta).

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni e Darmian (Inter), Scalvini (Atalanta), Buongiorno (Torino), Mancini (Roma), Calafiori (Bologna), Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juve).

CENTROCAMPISTI: Barella e Frattesi (Inter), Cristante e Pellegrini (Roma), Fagioli (Juve), Jorginho (Arsenal), Ricci (Torino), Folorunsho (Verona).

ATTACCANTI: Chiesa (Juve), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Orsolini (Bologna), Zaccagni (Lazio), El Shaarawy (Roma)