VIDEO - Osimhen tra la folla oceanica di Lagos: "Grazie per la calorosa accoglienza"

Victor Osimhen è in patria per trascorrere alcuni giorni di vacanza. L'attaccante azzurro è stato accolto a Lagos da un'autentica marea umana, che gli ha quasi impedito di salire in auto. Il nigeriano ha poi ringraziato i propri connazionali su Instagram: "Grazie per la calorosa accoglienza, apprezzo sinceramente tutto l'amore e il sostegno!". Di seguito il post con le immagini pubblicate dal bomber azzurro sui propri social.

https://www.instagram.com/p/Ctymos0tiB3/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=MzRlODBiNWFlZA==