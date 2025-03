Video Tiribocchi a TN: “Conte e Spalletti diversi ma due top. Con Antonio allenamenti massacranti, ma poi…”

Simone Tiribocchi, ex attaccante allenato sia da Luciano Spalletti e da Antonio Conte, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttonapoli in occasione del Panini Tour:

Come Spalletti e Conte sono riusciti a fare così bene al Napoli? “Col lavoro e soprattutto con la loro dedizione, oltre che competenza. Sono due allenatori che veramente danno tutto per l’obiettivo. Sono un po’ diversi, perché Conte è ossessionato dalla vittoria, Spalletti che ha vinto a Napoli, è un allenatore di campo molto bravo, insegna tanto. Comunque sono due fuoriclasse, perché vincere a Napoli non è mai facile.

Aneddoti? Tutti e due fanno correre, fanno davvero fare una fatica. Conte l’ho avuto a 30 anni e devo dire che sono veramente degli allenamenti massacranti che però poi te li ritrovi la domenica, perché ti senti più forte. Quindi sono due top mister”.