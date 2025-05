Elmas vuole sfatare un tabù (e fare un regalo al Napoli): contro l’Inter non ha mai segnato

Affrontare l'Inter, prossima finalista di Champions, è uno stimolo molto interessante per Eljif Elmas. Il giocatore del Torino ha un tabù a cifra tonda: nella sua carriera in Italia con la maglia del Napoli ha giocato dieci volte contro i nerazzurri senza riuscire mai a segnare. Ecco perché domenica sera avrà un motivo in più per fare bene e per fare eventualmente anche un regalo alla sua ex squadra in ottica scudetto.

