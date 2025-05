Ultim'ora Tmw - Il Napoli vuole un grande bomber: sondaggio per Nunez del Liverpool!

Sulle orme di Higuain, Cavani oppure Osimhen. Perché il Napoli ha deciso di puntare un nome top per l'attacco: si tratta di Darwin Nunez, centravanti del Liverpool che potrebbe cambiare aria nella prossima stagione. Cinque gol in questa Premier League - in ventisette presenze - nelle ultime diciassette gare ha iniziato la partita solamente una volta.

La valutazione però è ancora alta: pagato 64 milioni di sterline, il Liverpool ne vorrebbe 50. Il Napoli ha chiesto informazioni nel corso delle ultime settimane e potrebbe acquistarlo per sostituire un Osimhen oramai destinato verso la cessione per 75 milioni. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.