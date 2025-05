Da Torino - Flop Giuntoli, futuro alla Juve in bilico: tre nomi in lizza per sostituirlo

Secondo quanto raccolto dalla redazione di BianconeraNews.it, la Juventus sta mettendo pesantemente in discussione l'operato di Cristiano Giuntoli dal punto di vista dei risultati sportivi. Dopo aver sbagliato la scelta dell'allenatore e gran parte della campagna acquisti in entrata e in uscita, il lavoro del direttore tecnico bianconero è finito sotto la lente d'ingrandimento della proprietà, che si sta muovendo in maniera concreta alla ricerca di un possibile sostituto. Il borsino dei nomi vede al momento tre candidati principali.

Giovanni Sartori piace per quanto fatto in questi anni a Bologna, ma in Emilia sta vivendo una parte importante della sua carriera e al momento sembra difficile che possa lasciare i rossoblu, che l'anno prossimo potrebbero essere ancora in Europa. Un altro candidato è Matteo Tognozzi, proprio lo 'scopritore' di Huijsen e Yildiz potrebbe tornare a Torino dopo l'esperienza al Granada, conosce l'ambiente ed ha lasciato un ottimo ricordo, è un nome da tenere in considerazione. La terza strada porta invece a Frederic Massara e proprio il nome dell'ex Milan è attualmente quello più caldo. Massara ha esperienza in un grande club e conosce bene la Serie A, avendo lavorato a Milano per quattro anni, dal 2019 al 2023. Nei piani della società, ad uno di questi tre profili verrà poi affiancato Giorgio Chiellini, che dopo un anno di apprendistato dal punto di vista diplomatico, verrà avvicinato al campo.