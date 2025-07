Ufficiale Colpo per l'Under16! Dalla Turris arriva il 2010 Somma

Stanislao Somma è ufficialmente un nuovo giocatore del settore giovanile del Napoli. L’attaccante classe 2010 arriva dalla Turris, dove si è messo in luce nell’ultimo campionato Under 15 con prestazioni di rilievo, attirando l’interesse di numerosi club della Campania e non solo.

Dotato di fiuto del gol, visione di gioco avanzata e una buona completezza tecnica per la sua età, Somma ha chiuso la stagione con gol e assist decisivi, dimostrando di essere uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama giovanile locale. Con questo innesto, il Napoli rafforza ulteriormente il proprio vivaio, assicurandosi un giovane attaccante di grande potenziale, pronto a crescere in un contesto tecnico di alto livello e con la prospettiva di scalare le categorie giovanili azzurre nei prossimi anni.