Ufficiale Napoli Primavera, ecco il calendario completo del campionato 2025/26

La stagione appena conclusa è stata un vero e proprio successo per il mondo Napoli: oltre lo Scudetto vinto dalla prima squadra, anche gli azzurrini sono riusciti in un grande obiettivo, la promozione in Primavera 1. La Lega ha pubblicato il calendario della stagione 2025/26: il Napoli Primavera inizierà e concluderà il campionato contro il Cagliari, in casa alla prima giornata ed in trasferta in Sardegna alla 38esima.

Di seguito il calendario completo.

Giornata 1: Napoli-Cagliari

Giornata 2: Torino-Napoli

Giornata 3: Napoli-Verona

Giornata 4: Bologna-Napoli

Giornata 5: Napoli-Cremonese

Giornata 6: Cesena-Napoli

Giornata 7: Napoli-Roma

Giornata 8: Inter-Napoli

Giornata 9: Napoli-Monza

Giornata 10: Napoli-Juventus

Giornata 11: Atalanta-Napoli

Giornata 12: Napoli-Frosinone

Giornata 13: Parma-Napoli

Giornata 14: Napoli-Fiorentina

Giornata 15: Sassuolo-Napoli

Giornata 16: Lecce-Napoli

Giornata 17: Napoli-Milan

Giornata 18: Genoa-Napoli

Giornata 19: Napoli-Lazio

fine girone d'andata - inizio girone di ritorno

Giornata 20: Cremonese-Napoli

Giornata 21: Napoli-Atalanta

Giornata 22: Juventus-Napoli

Giornata 23: Napoli-Cesena

Giornata 24: Fiorentina-Napoli

Giornata 25: Napoli-Parma

Giornata 26: Milan-Napoli

Giornata 27: Napoli-Torino

Giornata 28: Monza-Napoli

Giornata 29: Napoli-Sassuolo

Giornata 30: Frosinone-Napoli

Giornata 31: Napoli-Genoa

Giornata 32: Lazio-Napoli

Giornata 33: Roma-Napoli

Giornata 34: Napoli-Bologna

Giornata 35: Napoli-Inter

Giornata 36: Verona-Napoli

Giornata 37: Napoli-Lecce

Giornata 38: Cagliari-Napoli