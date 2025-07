Assalto ad alcuni gioielli della Primavera: futuro in bilico per tre azzurrini

In questi giorni il Napoli sta cercando di blindare i calciatori nati nel 2006, protagonisti della promozione in Primavera 2 ottenuta contro la Virtus Entella in finale. Se la situazione del centrocampista offensivo Matteo Malasomma (18) è in divenire, fra i casi più spinosi emergono quelli di Vittorio Gambardella (19) ed Ernesto Ballabile (18).

Il primo è un difensore centrale di grande struttura fisica (192 cm) e molto affidabile, tanto da aver collezionato 62 presenze con la Primavera azzurra. Il secondo è un'ala destra di piede mancino che, nel tridente dietro la prima punta Raggioli, si è distinto per rapidità, tecnica e giocate funamboliche. Il Napoli ha proposto un contratto professionistico ad entrambi, ma le trattative ristagnano ed i giocatori, al momento, sono liberi da vincoli contrattuali.

Su di loro il mercato è in fermento. Secondo quanto risulta alla redazione di TMW, per Gambardella si registrano gli interessamenti del Genoa e di almeno tre squadre di serie C. Ballabile è invece oggetto di attenzione da parte dell'Atalanta U23 e di due società di terza serie.

Anche le negoziazioni per l'altro difensore centrale, Mattia Esposito (19), non hanno ancora trovato uno sbocco. Si perderebbe così la linea difensiva titolare della scorsa stagione. In ogni caso non farà parte dei ragazzi di Rocco Salvatore Di Crescenzo (19): reduce da una discreta annata in serie D con il Nardò', ha appena accettato l'offerta della Nocerina. Per il Napoli i tempi sono stretti: la permanenza di alcuni suoi gioielli è ancora lontana.