Inter ripresa due volte, Pedro fa 2-2 per la gioia del Napoli: gli highlights

Pedro fa 2-2 per la gioia del Napoli: gli highlights

Pari che non soddisfa nessuno a Milano, se non il Napoli. L’Inter scappa con Bisseck e Dumfries, ma la Lazio la riprende due volte, entrambe con Pedro con il secondo gol su rigore per fallo di mano di Bisseck. Al Meazza il triplice fischio certifica il 2-2 tra i nerazzurri ed i biancocelesti: la squadra di Simone Inzaghi, espulso come il collega Marco Baroni per una lite sul rigore che fissa il risultato, vede due volte il sorpasso al Napoli ma alla fine resta a -1.