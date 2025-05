Video L'Inter passa a Torino: 2-0 ai granata con un gol per tempo, gli highlights

L'Inter batte 2-0 il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino e mette pressione al Napoli. Decidono le reti di Zalewski e Asllani. Ko interno per i granata, che stanno finendo l'annata in modo anonimo. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).