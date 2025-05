Video 3 legni ma poi tanta fatica, il Napoli fa 0-0 a Parma: rivedi gli highlights

Il Napoli non va oltre lo 0-0 a Parma, ma è a un passo dallo scudetto grazie all'ennesimo stop dell'Inter che viene fermata in casa dalla Lazio sul punteggio di 2-2. La squadra di Conte colpisce tre legni, ma nell'ultima parte di gara non riesce a rendersi pericolosa ed attende solo buone notizie da Milano. Alla fine tutto rimane come prima in vetta ed i partenopei hanno la chance di vincere lo Scudetto nell'ultimo turno in casa contro il Cagliari. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).