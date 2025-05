Video Un punto a testa per Verona e Lecce: finisce 1-1 la sfida salvezza, gli highlights

Finisce 1-1 la sfida salvezza della 36esima di Serie A tra Verona e Lecce. Pareggio che serve più ai padroni di casa che, però, in caso di vittoria avrebbero raggiunto la salvezza aritmeticamente. Per i salentini strada che resta in salita. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).