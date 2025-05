Video L'Inter batte il Verona grazie a un rigore: gli highlights dell'1-0

Termina sul risultato di 1-0 la gara di San Siro tra Inter ed Hellas Verona, valida per la 35ª giornata di Serie A. I nerazzurri passano in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Kristjan Asllani al minuto 9, così la squadra di Simone Inzaghi si riporta nuovamente a -3 dal Napoli. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).