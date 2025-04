Video Il Bologna non sfonda il muro dell'Udinese: gli highlights dello 0-0

Il Bologna ci prova per 90 minuti ma non riesce a sfondare il muro difensivo dell'Udinese: finisce 0-0 alla Dacia Arena, passo falso in chiave Champions per la squadra di Italiano. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).