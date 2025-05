Video Il Venezia manca ancora il colpaccio-salvezza: solo 1-1 col Torino, gli highlights

E' finita 1-1 la sfida tra Torino e Venezia nell'anticipo al venerdì. Dal dischetto Vlasic ha risposto al vantaggio arancioneroverde firmato da Perez. Si è vissuto qualche attimo di panico a metà ripresa, con il tecnico granata Vanoli che ha accusato un lieve malore: fortunatamente è stato solo un grande spavento. Il Venezia conquista un punto che non basta per uscire dalla zona rossa, con il Lecce ancora a +1. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).