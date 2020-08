11-0 anche all'Aquila: che esordio per Osimhen, tripletta dopo 8 minuti!

Dopo il 10-0 al Castel di Sangro, il Napoli batte 11-0 L'Aquila, altra compagine locale di Eccellenza. Secondo test che ha catturato maggiore attenzione per la presenza di Osimhen, in un 4-2-3-1 con Insigne, Mertens e Lozano alle spalle del nigeriano che in 8' ha fatto vedere le sue caratteristiche, volando via a velocità tripla al diretto avversario, attaccando la profondità con cattiveria e con un ottimo feeling col gol: prima ha battuto il portiere in diagonale, poi con una botta sotto la traversa ed infine superandolo in dribbling. Il tutto in 8 minuti per la gioia del pubblico che non attendeva altro.

Qui per rileggere il live