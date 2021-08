A Genova con la spinta azzurra: già esauriti i biglietti del settore ospiti

Il Napoli si prepara alla trasferta di Genova, e potrà contare sulla spinta dei propri tifosi. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, i 1016 biglietti disponibili per il settore ospiti con capienza al 50% sono già esauriti e i tifosi azzurri stanno acquistando biglietti anche in altri settori del Ferraris. Dopo diciotto mesi - si legge - gli azzurri si godranno l’entusiasmo del proprio pubblico anche in trasferta.