Accostato a Napoli e Liverpool, Berge esce allo scoperto: "Giocare ad Anfield sarebbe un sogno"

Sander Berge è uno dei nomi più gettonati in chiave Napoli in vista del prossimo mercato, con il centrocampista del Genk finito nel mirino anche del Liverpool. A parlare del suo futuro è lo stesso norvegese: "Giocare nel Liverpool per me sarebbe un sogno, come per tutti i norvegesi. Parliamo di una delle migliori squadre del mondo - ha dichiarato a TV2 - e poi i tifosi sono unici. Sarebbe molto bello andare lì".