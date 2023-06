ADL ad un tifoso: “Tranquilli, ho sbagliato un solo allenatore. Si sceglie in base allo spogliatoio. L’A16…”

Così inizia una videochiamata con un tifoso, postata poi su Tik Tok, di Aurelio De Laurentiis che ha risposto ad alcune domande.

Ci dice chi sarà il nuovo allenatore? Così inizia una videochiamata con un tifoso, postata poi su Tik Tok, di Aurelio De Laurentiis che ha risposto ad alcune domande sul prossimo tecnico.

“Chi è il prossimo allenatore? Non ti sembra un po' sfacciata come domanda... vorrei saperlo anch’io! Tranquilli, ho sbagliato solo un allenatore, anzi due, ma il primo non l’avevo scelto io. Donadoni? Bravo. Voi vi dovete tranquillizzare, non conoscete i meandri di uno spogliatoio. Chi lo conosce è in grado di scegliere la persona giusta. L’A16 ancora non l’ho presa” conclude De Laurentiis col sorriso.