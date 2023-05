TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Aurelio De Laurentiis è tornato a Napoli. Il presidente ha deciso di vedere Udinese-Napoli dal Maradona, insieme ai cinquatamila e più che lo popoleranno. In queste ore è approdato in città ed è stato avvistato, come riporta Rai News, alla stazione centrale nel pomeriggio.