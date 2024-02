ADL fa ricorso contro il Comune: non vuol pagare 12mila euro per vigili a Napoli-Real

Contenzioso in atto tra Aurelio De Laurentiis ed il Comune di Napoli.

"Il club azzurro impugna l’Avviso di accertamento: no ai 12 mila euro per Napoli-Real, c’è un interesse pubblico". Contenzioso in atto tra Aurelio De Laurentiis ed il Comune di Napoli. Secondo quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno, il patron del Napoli ha citato al Tar il Comune di Napoli. La società ritiene di non dover pagare i vigili urbani in servizio straordinario per le partite che si giocano a Fuorigrotta, come invece sta a accadendo. Secondo De Laurentiis e la SSC Napoli quella spesa sarebbe di competenza del comune.

"Il patron del Calcio Napoli, inoltre, contesta «l’Avviso di accertamento esecutivo di pagamento n. 001/2023 ai sensi dell’art. 1, comma 792, della L. 160/2019, notificato in data 29.12.2023», con il quale il Comune di Napoli – Area Sicurezza ha «accertato ed imposto alla società SSC Napoli S.p.A. di pagare, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, la somma di 12 mila 122,73 euro per i costi del personale della polizia locale che sarebbe stato impiegato per l’incontro calcistico Napoli – Madrid, tenutosi presso lo Stadio D.A. Maradona, preavvisando che, in difetto di pagamento, si procederà a misure cautelari e ad esecuzione forzata in danno del debitore, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di Ingiunzione Fiscale ex R.D. 639/1910»