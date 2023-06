ADL: “Italiano? Ha un contratto e non rompo equilibri di un club amico, ma se lo fa lui…”

Aurelio De Laurentiis ha parlato di Vincenzo Italiano in conferenza stampa

Aurelio De Laurentiis ha parlato di Vincenzo Italiano in conferenza stampa: "Vedrò Fiorentina-West Ham? Non tanto perché sia interessato a Italiano, che è impegnato con la Fiorentina. Non penso sia corretto rompere gli equilibri in un club di amici che fanno le battaglie con me. Poi se Italiano dovesse decidere lui di rompere gli equilibri col suo club allora a quel punto lì potrei anche prenderlo in considerazione, ma nella mia lista lui non è nei 40 perché ha un contratto con la Fiorentina.

Ero convinto che questo fosse l'ultimo anno invece no. Tutti svincolati nei 40? No, sto valutando, per alcuni c'è penale o clausola ma non la pago".