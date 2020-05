Ag. Callejon: "Col Napoli non ci sentiamo da tempo, rinnovo fermo. 3 proposte da big spagnole"

Manuel Garcia Quilon, agente di Callejon, ha commentato a Kiss Kiss Napoli le voci sul futuro dell'attaccante spagnolo che è in scadenza di contratto: "Con il Napoli non ci sentiamo da un bel po’ di tempo. Non ci sono novità sul rinnovo. Dalla Spagna si sono fatti avanti già 2/3 club importanti”.

