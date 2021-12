Ag. Elmas: “Sta avendo continuità, gli altri anni entrava solo 10'. Rinnovo? Contratto lungo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto George Gardi, agente di Elmas. “Lui sta trovando quella continuità che mancava negli anni precedenti. Prima entrava a 10′-15′ dalla fine e non è facile, adesso stanno cambiando le cose e quindi la fiducia aumenta.

Gol pesante? Anche in Europa League è stato decisivo, lui sta aumentando la sua concretezza sotto porta perché sente la fiducia dell’ambiente, prima era leggermente inferiore. Parliamo di un giocatore moderno che copre molto campo, tante volte lui arriva davanti alla porta e quindi ha molte opportunità di fare gol, magari riesce o meno. Può arrivare in doppia cifra ogni anno.

Ha una buona tecnica e sa creare la superiorità numerica con essa, vuol’essere decisivo. Si trova bene come alternativa a Insigne? Diciamo di sì, lui ha il vantaggio che può giocare in più zone del campo con risultati sempre positivi. Gli piace stare più vicino alla porta, quindi è contento. L’ho sentito in questi giorni, da quando è arrivato in Italia aspettavamo gol a San Siro, era un obiettivo appena ha firmato. Il gol è stato decisivo, sono stato contento ma siamo agli inizi. Ha una potenzialità ancora inespressa che spero verrà fuori.

Il CIES lo valuta tra i 70 e gli 80 milioni di euro? Secondo me ha un valore importante, Elmas è un ’99 con 100 partite nel Napoli e 65 a livello internazionale, non ce ne sono tanti in giro per l’Europa. I giocatori con valori alti hanno i suoi numeri, poi quali siano davvero li deciderà il mercato. Scudetto? Credo che se la giocherà con le milanesi fino alla fine, c’è fiducia nell’ambiente.

Rinnovo? Non al momento, il contratto è molto lungo”.