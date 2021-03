Allegri glissa sul futuro: "Napoli o Roma? Non so ancora niente. Con la Juve epilogo naturale"

Massimiliano Allegri torna a parlare. Dopo un lungo silenzio, l'ex tecnico di Milan e Juventus è presente stasera negli studi di 'Sky Calcio Club' e tocca tanti temi. A cominciare dal futuro, su cui però glissa.

Mi dicono di chiederti se vai al Napoli o alla Roma.

“Non so ancora niente. Mi fa piacere essere qui, fare una chiacchierata. È un po’ che non chiacchiero. Ho visto poche partite, quando non alleno ne vedo poche, non mi diverto. Ora ne ho viste per cercare di capire le sostituzioni, ma non ne indovinavo una.

Sono più bravi i giocatori di Porto e Borussia di quelli di Inter e Juventus?

“Non so se hanno giocatori più bravi di Juve e Inter, ma bisogna fare un passo indietro e tornare a lavorare dall’ABC. Chi è che non fa la costruzione dal basso? la Juventus è stata sfortunata, forse avrebbe anche meritato di passare, ma io ne faccio un discorso globale. I giocatori bravi tecnicamente è un piacere vederli e bisogna curare questo aspetto soprattutto nelle giovanili. Bisogna avere dieci giocatori che si passano bene la palla, se no diventa un problema”.

È questo che ha portato te e la Juventus a dividere le vostre strade?

“Io alla Juventus sono stato cinque anni benissimo, la chiusura è arrivata in modo naturale. Mi dispiace che la Juventus abbia perso, ma dobbiamo dare meriti al Benevento. Non guardiamo sempre le cose negative, il Benevento oggi ha fatto una partita per cui ha meritato di vincere, ha preparato bene la gara. Parliamo anche di chi fa le cose per bene e non solo di chi le fa male”.

Qualcuno ti ha conttato di recente? "Mi hanno chiamato anche ultimamente, ma voglio rientrare a giugno".