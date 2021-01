Alvino: "ADL vicino a Gattuso e alla squadra in ritiro. Clima sereno"

Ultime dal ritiro del Napoli in vista del match delle 18 al Maradona contro il Parma, riportate su Twitter dal giornalista Carlo Alvino: "De Laurentiis vicino a Gattuso e alla squadra. Una domenica in ritiro con gli azzurri per ADL che a mezzogiorno si è presentato all'albergo che ospita il Napoli in attesa del match con il Parma. Il presidente raggiungerà poi il Maradona con tutta la comitiva. Registrato in ritiro un clima assolutamente sereno e la giusta concentrazione in vista della gara con i ducali".