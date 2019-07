Alvino: "Notizie James-Atletico false, Ancelotti ha il sì del giocatore e s'è informato: l'affare è vivo"

Al termine dell'intervista a Tv Luna con Ancelotti, il giornalista Carlo Alvino ha parlato di James e quanto svelato dal tecnico a microfoni spenti: "Su James vi posso dire con assoluta certezza che tutte le notizie delle ultime ore che riguardano il colombiano che arrivano dai giornali telematici sono prive di fondamento. C'è ancora buon margine per portare James al Napoli. Mi permetto di dirlo avendo parlato con Ancelotti che ho motivato anche con delle telefonate e dei messaggi per informarsi direttamente in Colombia e non c'è una chiusura con l'Atletico. La trattativa è in piedi assolutamente e continua a filtrare che il Napoli ha il sì del giocatore che è il punto nodale di tutto. Io ero andato in ansia, ma Ancelotti ci ha detto questo e lui è il protagonista principale perché se dovesse arrivare, ed io sono ancora certo, lo si dovrà ad Ancelotti perché è una sua richiesta".