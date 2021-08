Ammutinamento, il Napoli accelera contro Hysaj. Gazzetta: "Messaggio di ADL a Insigne e gli altri"

Altro che pietra sopra, il Napoli non dimentica l'ammutinamento del 2019 a Salisburgo e prosegue la sua battaglia legale. Lo fa contro Elseid Hysaj, protagonista di quella vicenda e oggi alla Lazio. Pochi giorni fa a sorpresa la cancelleria del tribunale di Napoli ha comunicato all'avvocato del giocatore che sta procedendo alla nomina del terzo arbitro per completare il collegio per il lodo legato all'ammutinamento. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport:

"Quell’ammutinamento del 5 novembre 2019 il Napoli non riesce ad archiviarlo. Le procedure per le multe, rimaste silenti per un anno e mezzo, ora hanno subito un’accelerazione per l’arbitrato che riguarda Elseid Hysaj, oggi alla Lazio. Riattivando la pratica De Laurentiis lancia un messaggio chiaro a Lorenzo Insigne e compagni: quella vicenda non è chiusa e ognuno dovrà pagare per le proprie responsabilità. Già ma fino a quando durerà?".