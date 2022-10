Anguissa a Dazn: "Prima doppietta e risultato, sono felicissimo! Obiettivo? La prossima gara"

Il Napoli batte il Torino per 3-1 con un grande protagonista: Andrè Zambo Anguissa. Il centrocampista, infatti, mette a segno una doppietta in 11 minuti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli batte il Torino per 3-1 con un grande protagonista: Andrè Zambo Anguissa. Il centrocampista, infatti, mette a segno una doppietta in 11 minuti che spiana la strada agli azzurri: "Sono molto felice, è la prima volta che segno una doppietta in Serie A e anche per il risultato perché abbiamo portato a casa una vittoria importante. Se ho segnato questi due gol è anche per merito dei miei compagni.E' sempre importante segnare, ma per me non è fondamentale. Ci sono cose più importante e penso al mio ruolo, il gol non è la cosa principale ma lo è che la squadra vinca", le sue parole ai microfoni di DAZN.

Quale è l'obiettivo di questa stagione? "Vogliamo vincere ogni partita, pensiamo una partita alla volta"