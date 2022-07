Assalto a Raspadori, è la prima scelta di Spalletti: per lui può fare 3 ruoli

Non è escluso il doppio colpo Raspadori-Simeone per l’attacco, con la partenza di Ounas che piace al Torino, al Bologna e in Ligue 1.

Il grande obiettivo per l’attacco è Giacomo Raspadori, la prima scelta per Luciano Spalletti, secondo il Corriere del Mezzogiorno che sottolinea: "Può fare il centravanti nel 4-3-3, partire da sinistra nel tridente fungendo, quindi, da alternativa a Kvaratskhelia e allo stesso tempo rappresentare la variante alle spalle di Osimhen per rispolverare il 4-2-3-1. Il Napoli ha offerto 30mln al Sassuolo e un ingaggio di 2,5mln a stagione fino al 2027 a Raspadori che in Emilia guadagna circa 700mila euro. Per il giocatore è un’opportunità importante, porterebbe a casa il triplo dello stipendio al Napoli che gioca la Champions League. Non è escluso il doppio colpo Raspadori-Simeone per l’attacco, con la partenza di Ounas che piace al Torino, al Bologna e in Ligue 1. Il Cholito è pronto a trasferirsi al Napoli, anche suo padre gli ha consigliato di abbracciare quest’avventura".