Aston Villa, Gerrard non molla Tuanzebe: "Vogliamo tenerlo, ma decidono lui e lo United"

Il Napoli è ad un passo da Axel Tuanzebe, difensore centrale classe '97 dell'Aston Villa ma di proprietà del Manchester United. Il manager dell'Aston Villa, Steven Gerrard, nutre però ancora le ultime speranze di convincere il giocatore a restare fino alla fine della stagione nonostante l'abbia impiegato poco da quando è subentrato: "E' tutto nelle loro mani, di Axel e dello United. Noi saremmo felicissimi di tenerlo, non lo vediamo solo come un prestito. Vorremmo esplorare oltre e speriamo di avere quest'opportunità. Ci piace molto, vorremmo restasse almeno fino a fine stagione. Ovviamente rispetteremo la scelta dello United, ma Axel ha mostrato livelli di leadership in allenamento davvero alti e sta spingendo per giocare. Vedremo come finirà, noi vogliamo tenerlo".