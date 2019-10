Auriemma su Tuttosport: "Napoli-Nazionale, patto per Insigne. Ancelotti vuole spazzare via la tensione"

"Napoli-Nazionale, patto per Insigne". Titola così all'interno delle sue pagine sportive Tuttosport, che racconta il momento del capitano del Napoli. Stasera sarà impegnato con la maglia dell'Italia, giocherà titolare contro la Grecia e Carlo Ancelotti spera che faccia bene, come spesso gli è accaduto con la maglia azzurra (stasera verde) della Nazionale. D'altronde agirà nel 4-3-3, mettendo da parte le incomprensioni sul modulo avute con l'allenatore del Napoli.

ANCELOTTI SERENO - Il tecnico reggiano non è preoccupato dal rendimento del suo numero 24 (3 gol in 7 partite non è bottino da niente), ma lascia perplessi - si legge dalla penna di Raffaele Auriemma - la tensione che esiste ormai da tempo, cresciuta dopo la tribuna di Genk. Entrambi dovranno chiarirsi, per il bene della squadra e per restare competitivi. Tutti si aspettano che facciano fronte comune: solo così il Napoli potrà rialzarsi.