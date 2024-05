Calzona ammette: "Una catastrofe, non ho dovuto pensare solo al campo e nessuno mi aveva avvisato"

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, in conferenza stampa ha commentato la situazione che ha trovato al suo arrivo sulla panchina azzurra.

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 2-2 contro la Fiorentina, ammettendo il fallimento della sua gestione ma poi commentando con sincerità la situazione che ha trovato al suo arrivo sulla panchina azzurra.

Questa stagione e la sua gestione sono fallimentari?

"La mia gestione ha tenuto la squadra nella stessa posizione iniziale, il nono posto, e mi prendo le responsabilità. Ma non dovrei essere l'unico... Non mi aspettavo tutti questi problemi, chiaro, non mi aspettavo una catastrofe che non è solo in campo ma generale. Non ho dovuto pensare solo al campo come sarebbe il mio lavoro ma fare tante altre cose e nessuno mi ha detto niente. Forse ho sottovalutato la situazione perché non la conoscevo".

