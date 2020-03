CdM - Crisi calcio, ADL spinge per coinvolgere il Governo: proposte sul tavolo di Gravina

Il tema degli stipendi è, ovviamente, molto caldo su tutto il panorama calcistico italiano. Chiaro che, allo stato attuale delle cose, la fine della Pandemia costringerà i club di Serie A ed i propri giocatori a rivedere le situazioni contrattuali in essere. Anche De Laurentiis, ovviamente, è pronto a seguire una linea chiara, comune con il resto dei presidenti, come spiega anche Il Corriere del Mezzogiorno: "De Laurentiis, come gli altri presidenti, sta spingendo per coinvolgere il Governo nella crisi del calcio con delle proposte di cui Gravina discuterà prima con il Coni e poi con il ministro allo Sport Spadafora e sul tema dei compensi ai calciatori sa che è necessario trovare un accordo con Figc e Aic".