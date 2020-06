Cdm - Gabriel Magalhaes è extracomunitario: uno slot può liberarsi con la cessione di Leandrinho

Il Napoli è attivo anche sul mercato per anticipare la folta concorrenza su alcuni dei suoi obiettivi. Uno di questi è Gabriel Magalhaes del Lille, il preferito - scrive Il Corriere del Mezzogiorno - per la difesa se dovesse partire Koulibaly. Il centrale brasiliano è extracomunitario, uno slot c’è (ma il Napoli segue anche Osimhen e Azmoun per l'attacco, entrambi extracomunitari), un altro potrebbe liberarsi con la partenza di Leandrinho, ma bisognerà compiere delle scelte in relazione alle cessioni e ai rinnovi.