CdS - Ancelotti cerca il vero Lozano: col Brescia lo sposterà nel suo ruolo preferito

In Messico ormai nelle trasmissioni televisive calcistiche si parla sempre di Napoli. Hirving Lozano, d'altronde, è l'idolo del Paese ed è normale che venga seguito ad ogni passo. Tutti fanno affidamento su di lui per la nazionale e sperano, dunque, che con la maglia azzurra possa esprimere tutto il suo potenziale. Ma, soprattutto, bacchettano anche Ancelotti, reo secondo i sudamericani di aver cambiato la posizione del 'Chucky', limitandone l'estro e la capacità di affondare il colpo.

RITORNO AL PASSATO - Un po' come se un allenatore del calibro di Carletto stesse ad ascoltare ogni voce per migliorarsi sempre di più, alla fine l'ex PSV tornerà nel suo vecchio ruolo: esterno sinistro, il suo preferito, quello che solitamente è occupato da Insigne ma vacante per la sfida di oggi col Brescia. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l'allenatore azzurro avrebbe già scelto. Così Carletto spera di rivedere il miglior Lozano, quello che lui ha apprezzato al Mondiale ma che a Napoli non abbiamo ancora visto. In Olanda nelle ultime quattro stagioni è sempre andato in doppia cifra, giocando proprio da esterno, pertanto oggi per lui sarà un bel banco di prova.