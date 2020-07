CdS - Callejon via: il Napoli su Under o Boga, offerti due azzurri per sbloccare le trattative

Ormai è certo, José Maria Callejon saluterà Napoli a fine stagione. Serve un sostituto. La società azzurra spinge per Under della Roma oppure Boga del Sassuolo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che coi giallorossi il pressing è costante, si tratta sulle cifre, nell'affare può rientrare anche Milik dato che i giallorossi cercano un attaccante. Per l'ivoriano sono stati già offerti 25 milioni più Younes al Sassuolo, che al momento fa muro.