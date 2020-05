CdS - Rebus rinnovo Milik, l'Atletico Madrid si fa di nuovo sotto! Arek è pronto a dare il suo ok

Il rinnovo di Arkadiusz Milik è ancora bilico, per cui il futuro potrebbe anche essere lontano da Napoli. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, da tempo si è arenata la trattativa e adesso l'Atletico Madrid sarebbe tornato a farsi sotto. All'attaccante polacco la prospettiva di un trasferimento ai Colchoneros piace e non poco e dalla Capital è stato confermato l'interesse di Diego Pablo Simeone ad acquistarlo per la prossima stagione.