CdS - Torino pronto ad affondare per Verdi, ma c'è una novità: irrompe il Valencia

Finale a sorpresa della vicenda Verdi-Torino? L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come dopo la sfida in Europa League (a prescindere dall’esito), il Torino tornerà alla carica per l’esterno classe ’92 per lavorare sull’accordo per il trasferimento. Come spiega il quotidiano, però, c’è da segnalare, oltre all’interesse ormai noto della Sampdoria, l’inserimento anche del Valencia che ieri ha sondato il terreno per l’ex Bologna.