Che sia un mercato d'assalto e non di attesa

Siamo ormai alla vigilia del mercato di riparazione di gennaio. Una campagna di trasferimenti sempre molto complicata per le squadre che devono correre ai ripari per sistemare le proprie rose. In questo senso, il Napoli è alla ricerca di un regista e probabilmente anche di un terzino sinistro. Per il sistema tattico di Gattuso è imprescindibile avere un giocatore che faccia da vertice basso nel suo 4-3-3, e infatti ci sono vari nomi accostati alla società partenopea tra cui Lobotka, Torreira, Paredes e Pereira.

OCCORRE INTERVENIRE SUBITO - Il Napoli non ci ha mai abituato ad un mercato di gennaio scoppiettante ma stavolta occorre che i nuovi rinforzi arrivino subito alla corte di Rino Gattuso. La missione di Giuntoli sarà quella di mettere prima possibile a disposizione del tecnico i tasselli che mancano ad una rosa che ha il dovere di affrontare nel miglior modo possibile la seconda parte di stagione.

CICLO DI FERRO - Gli azzurri, alla ripresa del campionato, si troveranno di fronte ad un vero ciclo di ferro. Dovranno affrontare infatti Inter, Lazio, Fiorentina e infine la Juventus. Partite di cartello che possono ridare attraverso dei buoni risultati quella botta di entusiasmo che in minima parte è stata ritrovata con la vittoria al 90' con il Sassuolo.