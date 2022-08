CLASSIFICA - Il Napoli impatta in casa, in quattro a quota 8: Roma da sola in testa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le gare giocate oggi la Roma resta in testa alla classifica di Serie A, in attesa della sfida di domani tra Atalanta e Torino. L'Inter resta al secondo posto, a -1 dai giallorossi, mentre a quota 8 ci sono adesso Milan, Lazio, Napoli e Juventus. In coda ancora a 0 Monza e Udinese, mentre l'Empoli arriva a tre punti, con altrettanti pareggi rimediati. Di seguito la classifica aggiornata.

Roma 10

Inter 9

Milan 8

Lazio 8

Napoli 8

Juventus 8

Torino 7*

Atalanta 7*

Udinese 7

Fiorentina 5

Sassuolo 5

Salernitana 4*

Spezia 4

Empoli 3

Sampdoria 2

Lecce 2

Hellas Verona 2

Bologna 1*

Cremonese 0

Monza 0