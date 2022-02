CLASSIFICA - Il Napoli pareggia a Cagliari e aggancia l’Inter: -2 dal Milan capolista

Il Napoli non riesce a sfruttare le frenate di Inter e Milan, così in classifica cambia poco o nulla dopo il 26° turno per quanto riguarda le posizioni di vetta della classifica di Serie A. Per gli azzurri c'è l'aggancio temporaneo all'Inter, che ha però una gara in meno. Per la lotta retrocessione invece il Cagliari muove ancora la graduatoria, arrivando a 22 punti. Di seguito la classifica aggiornata.

Milan 56 (26 gare disputate)

Inter 54 (25)

Napoli 54 (26)

Juventus 47 (26)

Atalanta 44 (25)

Lazio 43 (26)

Fiorentina 42 (25)

Roma 41 (26)

Verona 37 (26)

Torino 33 (25)

Sassuolo 33 (26)

Empoli 31 (26)

Bologna 28 (24)

Spezia 26 (25)

Sampdoria 26 (26)

Udinese 25 (24)

Venezia 22 (25)

Cagliari 22 (26)

Genoa 16 (26)

Salernitana 14 (24)