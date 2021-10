CLASSIFICA - Il Napoli ritorna capolista: azzurri primi a braccetto col Milan

Per la decima volta su dieci giornate di Serie A 2021/22, il Napoli si conferma capolista: agganciato il Milan in vetta al campionato con 28 punti, e gli azzurri di Spalletti hanno anche una migliore differenza reti grazie ad una difesa di ferro, rimasta imbattuta anche oggi. 3-0 al Bologna, che rimane dunque a quota 12 punti in graduatoria. Di seguito la classifica aggiornata dopo il posticipo di Napoli:

Napoli 28

Milan 28

Inter 21

Roma 19

Atalanta 18

Lazio 17

Fiorentina 15

Juventus 15

Sassuolo 14

Bologna 12

Empoli 12

Hellas Verona 12

Torino 11

Udinese 11

Sampdoria 9

Venezia 8

Spezia 8

Genoa 7

Salernitana 7

Cagliari 6