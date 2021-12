CLASSIFICA - Inter e Milan vincono, il Napoli si ritrova terzo: vincendo può tornare primo

L’Inter non molla, espugna Roma e resta in scia al Milan. La formazione nerazzurra si impone sul campo dei giallorossi e supera momentaneamente il Napoli. La classifica per adesso vede i nerazzurri secondi a 37 punti, -1 dal Milan e +1 sul Napoli

Milan 38*

Inter 37*

Napoli 36

Atalanta 31

Roma 25*

Fiorentina 24

Juventus 24

Bologna 24

Lazio 22

Verona 20

Empoli 20

Sassuolo 19

Torino 18

Udinese 16

Sampdoria 15

Venezia 15

Spezia 11

Genoa 10

Cagliari 9

Salernitana 8*

* = Una partita in più.