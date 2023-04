CLASSIFICA - La Salernitana rinvia la festa al Napoli: lo Scudetto non è ancora matematico

Il Napoli questo pomeriggio non ha matematicamente conquistato il terzo Scudetto della sua storia.

Festa rimandata. Il Napoli questo pomeriggio non ha matematicamente conquistato il terzo Scudetto della sua storia. Il derby contro la Salernitana è finito 1-1: a Mathias Olivera ha risposto Boulaye Dia, protagonista all'84esimo di un bel gol che ha gelato il Maradona quando i tifosi del Napoli stavano già festeggiando sugli spalti. Bisognerà aspettare un altro turno. I ragazzi di Spalletti - complice la sconfitta della Lazio - sono ora a +18 sulla seconda in classifica a sei giornate dalla fine del campionato. Un dettaglio, ma tanto basta per rimandare i festeggiamenti.