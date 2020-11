CLASSIFICA - Napoli a due punti dalla vetta in attesa del Milan

Vittoria fuori casa per il Napoli che, al Dall'Ara di Bologna, ha battuto la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic. Successo che porta gli azzurri a 14 punti in classifica, soltanto due lunghezze di distanza dalla capolista Milan, con i rossoneri che saranno chiamati ad allungare nuovamente stasera in casa contro l'Hellas Verona.