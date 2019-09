CLASSIFICA - Napoli terzo da solo, Juve ed Inter vicinissime

Vittoria importante per il Napoli di Ancelotti. La squadra azzurra, con il 4-1 rifilato al Lecce, occupa al momento il terzo posto in classifica, da sola a nove punti. Un solo punto di ritardo sulla Juve, 3 sull'Inter capolista. La Roma resta appollaiata a sei punti, così come il Milan di Giampaolo.